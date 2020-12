3 december, de verjaardag van Ozzy Osbourne

“Godfather of Heavy Metal”, zo wordt de zanger Ozzy Osbourne, geboren op 3 december 1948 genoemd. Ozzy viert vandaag zijn 71e verjaardag. Ozzy Osbourne, Brits rockzanger, songwriter en tv-persoonlijkheid werd in de vroege jaren ’70 wereldberoemd als frontman van de Britse band Black Sabbath, waarvan de donkere en zware muziek vaak wordt bestempeld als het begin van het heavy metal genre.

Ozzy Osbourne solo

In 1979 verliet Osbourne de band en vervolgde zijn muzikale carriére als solo artiest. Een zeer succesvolle solo carriére, hij releaste 11 studio albums, waarvan de eerste 7 allemaal meerdere keren de platina status behaalden. Diverse keren kwamen hij en Black Sabbath weer bij elkaar, 5 jaar geleden nog met het uitbrengen van het album ’13’, dat in 2013 gereleased werd. Het tot nu oe laatste wapenfeit van de band was het uitbrengen van een verzamelalbum getiteld ‘The Ultimate Collection’.

In 2009 stond de rocker samen met Metallica op het podium tijdens het 25-jarig jubileum van de Rock and roll Hall of Fame, bekijk hieronder de opnames.