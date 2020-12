Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van A-ha.

De in de jaren ’80 razend populaire band A-ha, ze hadden een aantal enorme hits waaronder: ‘The Sun Always Shines On TV’, ‘Stay On These Roads’, ‘Cry Wolf’, ‘I’ve Been Losing You’, de titeltrack van de gelijknamige James Bond film ‘The Living Day Lights’ en natuurlijk ‘Take on Me’. In oktober 2009 kondigde de band aan er na een wereldwijde tournee mee te gaan stoppen. De band kwam weer bijeen, het full concert van vandaag dateert uit 2015.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: A-ha live @ Rock in Rio, Brasil (2015).