Claut terug met nieuwe single ‘New Day – Keep Me Warm’

Claut is een electropop-duo uit Venetië, Italië, dat hun liedjes schrijft in de huiskamer en de douchecabine als podium gebruikt. Zelf omschrijven ze het als Italo Disco, ofwel een van ‘s werelds eerste vormen van elektronische dansmuziek.

Het duo is beïnvloed door enkele jaren 80 synth pop en italo dance namen als A-Ha, Novecento, Eurythmics en Baltimora, maar ook door enkele moderne retro-wave en electropop artiesten zoals Anoraak, M83, Electric Youth, Beach House, maar ook Roxette en Clean Bandit.

Nu zijn ze klaar om hun muziek naar buiten te brengen, en ze doen dat met hun eerste single in vier jaar tijd. ‘New Day – Keep Me Warm’ is een lied van hoop, vernieuwing van de goede vibes in het leven, iets dat ontbreekt iets in deze moeilijke tijden.