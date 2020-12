MS.ABA komt met ‘Tomorrow’

MS.ABA is een singer-songwriter, presentatrice, radioprogrammamaker en spreker die zich kenmerkt als een echte multi-entertainer. De in Nederland geboren en getogen zangeres met Ghaneese roots en zij introduceert Afrocentric Soul.

De Haagse MS.ABA (Augustina Austin) heeft een ongekende passie voor muziek, die begon op jonge leeftijd. Ze groeide op in een muziekale omgeving gevormd door verschillende muziekstijlen zoals; Ghanese Highlife, Afrobeat, Pop, Gospel, Soul en R&B. Dit kwam voornamelijk door haar vader, die een enorme muziekliefhebber is en muziekevenementen organiseerde. Enkele jaren later ontwikkelde zij haar gevoel voor muziek, dans en later ook voor zang.

Op 14-jarige leeftijd sloot zij zich aan bij een gospel hiphop groep via haar kerk. MS.ABA wist toen zeker dat zij geboren was om muziek te maken en op te treden. MS.ABA heeft meegedaan aan verschillende talentenjachten, waarvan zij in 2012 werd genomineerd als muziekambassadrice van Rotterdam. Zij heeft onder andere op het podium gestaan tijdens het The Hague African Festival, Black Magic Woman Festival, New Skool Rules, Gospel Light Festival, Kwaku Festival en als voorprogramma voor Fredy Masamba. Met optredens in Nederland en Ghana is zij met haar verfrissende sound, vastbesloten om haar kenmerken op internationale gronden achter te laten.

Nu is haar EP ‘Rooted’ uit. Een compilatie van R&B/Soul en West- Afrikaanse klanken. ‘Thanks and Praise’, de debut single die een ode is aan jonge en gekleurde vrouwen die in hun leven hebben geworsteld met het inzien van hun eigenwaarde, werd al met open armen ontvangen. De EP wordt een samenstelling van 5 nummers waarin MS.ABA je meeneemt op een reis door de klanken waarmee zij is opgegroeid. ‘Tomorrow’ is de eerste single van die EP, en is nu uit.