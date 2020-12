Alex Julia – Better Part of Me

Alex Julia is een singer-songwriter uit de Verenigde Staten. De EP ‘Better Part of Me’ is haar debuut en meteen een nette binnenkomer, waarin ze haar kunnen laat horen. Het project is een studie van deconstructionisme, waarbij elk deel van iemands ziel wordt geanalyseerd en de delen – elke kloof en fragment – opnieuw in elkaar worden gezet totdat de stukjes logisch zijn.

Een geweldige keuze om te openen met ‘It’s Coming’. Lekker nummer en dat smaakt naar meer meteen. Het titelnummer toont bijvoorbeeld het uiteenvallen en accepteren van eenzaamheid, zij het eenzaamheid, door middel van een sonisch portret dat niet veel lijkt op Alanis Morissette. Het nummer schept hoge verwachtingen voor de rest. Alex kwam al vrij vroeg uit de kast en hoewel haar keuze niet algemeen werd aanvaard door de mensen om haar heen, hield ze vast aan haar overtuiging van wie ze is, zonder excuses. Ze is van mening dat, hoewel de omstandigheden voor elke persoon anders zijn, niemand zich hoeft te schamen voor hoe ze zich identificeren, omdat het relateert aan wie ze zijn.

‘Better Part Of Me’ is een goed album. Alex Julia is de belichaming van een oude maar vooruitstrevende geest, met elk onderdeel erbij, hoe onevenredig, onsamenhangend of ongelijk. Het beste nummer op ‘Better Part Of Me’ is afsluiter ‘Feeling More’. Een lekker nummer, dat goed in het gehoor ligt. Alex Julia slaat hiermee de spreekwoordelijke plank gewoonweg raak. ‘Better Part Of Me’ is een album dat gelukkig meer moois bevat.

‘Counting Stars’ is zo’n nummer. Het nummer is duidelijk is wel iets te veel leunend op de autotune, die Alex niet nodig zou moeten hebben. Een apart nummer dat blijft hangen. Het maakt het album net iets anders. Het kan echter niet zo zijn dat een album foutloos is. Wellicht ‘Better Part Of Me’, is meer Grunge met een autotune, waardoor Alex haar stem hier en daar richting die van die eerder genoemde Alanis Morissette laat klinken. Het had wellicht anders gekund. Toch is het geen slecht nummer, alleen… anders.

‘Better Part Of Me’bevat gewoon voor het merendeel lekkere nummers. Alex Julia doet met het album gewoon wat het moet doen. Alex Julia laat horen duidelijk in het hier en nu te zitten. Met nummers als ‘Counting Stars’, ‘A Beautiful Escape’ en ‘What’s Going On’ laat de Amerikaanse iets moois horen. Of het een album is dat zal blijven, zal moeten blijken. Al met al in ieder geval een net debuut. (7/10) (Eigen productie)