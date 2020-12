Kelsie Kimberlin komt met nieuwste single ‘American Guns’

Alternative / popartiest Kelsie Kimberlin gebruikt haar muziek om krachtige uitspraken te doen over zaken die belangrijk zijn voor haar en haar fans over de hele wereld. Haar nieuwste muziekvideo ‘American Guns’ gaat als een malle, met inmiddels meer dan een miljoen views op Youtube.

21 jaar is Kelsie pas, en de afgelopen jaren zat ze veel in de studio, om een enorme stapel nummers op te nemen. Nu is het tijd om wat van die nummers te delen met de buitenwereld, en terecht. Kelsie’s laatste nummer gaat over wapengeweld in Amerika en suggereert dat Amerikanen zich moeten afvragen welke wegen ze moeten inslaan om een ​​remedie te vinden. De openingszin “Now with our ammo, are we protecting all of the world, While we are shooting so many people with our weapons of war”, verbergt de tot nadenken stemmende ideeën die Kelsie met zich meebrengt niet in ‘American Guns’. “Ik ben niet geïnteresseerd in het maken van wegwerpmuziek die niet emotioneel verbonden is met de luisteraar. Daarom wil ik dat elk deel van mijn muziek en mijn filmische video’s mensen raakt.”, aldus Kelsie Kimberlin.

De melodie en het pakkende refrein in ‘American Guns’ hebben een luchtige, bijna speelse toon en staan ​​in schril contrast met de ernst van de kwestie die wordt besproken en weergegeven. De Scorsese-achtige cinematografie van de videoclip, geregisseerd door de beroemde filmregisseur Sergey Krutsenko, is satirisch en maakt gebruik van jump cut-scenes die vrij grafisch, maar noodzakelijk voor de clip zijn.

De video belicht ook de verschillende niveaus van bewustzijn (of vergetelheid) en gevoeligheid van mensen voor dit probleem. Sommigen zien de scènes als een spektakel, anderen hebben geen idee en weer anderen begrijpen de gruwel van wat er gebeurt. ‘American Guns’ is een moedige, gewaagde verklaring en deelt een perspectief dat kijkers echt aanzet tot nadenken over de boodschap ervan en hoe ze zouden kunnen reageren op de tot nadenken stemmende kunst.