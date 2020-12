Jimi Hendrix: de flamboyante artiest die te vroeg stierf

Jimi Hendrix is één van de bekendste en beste gitaristen die ooit heeft geleefd. Sterker nog, de Amerikaan werd in 2011 uitgeroepen tot de beste gitarist aller tijden. De prijs werd vergeven door het muziekblad Rolling Stone. Een grote eer, die de beste man zelf helaas niet heeft mogen meemaken. Hendrix werd op 27 november 1942 geboren in Seattle en kwam te overlijden op 18 september 1970.

Johnny Allen Hendrix

De flamboyante gitarist werd geboren in Seattle als Johnny Allen Hendrix. Op 15-jarige leeftijd verloor Hendrix zijn moeder en kwam hij bij zijn grootouders terecht. Als kind ontwikkelde hij een fascinatie voor muziek. Op 11-jarige leeftijd leerde Hendrix dan ook de gitaar te spelen en twee jaar later stapte hij over op de elektrische gitaar. Hendrix speelde in meerdere schoolbandjes en bleek al snel een muzikaal talent.

Hendrix in het Amerikaanse leger

In 1961 moest Hendrix zijn school verlaten. Hij besloot zich vervolgens aan te melden bij het Amerikaanse leger, maar dat bleek geen succes. Na ruim een jaar moest Hendrix ook het leger verlaten, nadat hij zijn enkel brak bij een parachutesprong. Echter gaan er ook geruchten dat hij het leger moest verlaten omdat hij homoseksueel overkwam. Direct na zijn ontslag pakte Hendrix de muziek weer op en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Als begeleidende artiest mocht de gitarist door heel Amerika touren met grote artiesten, waaronder Little Richard, B.B. King en Jackie Wilson.

Engels avontuur

Jimi Hendrix had ook zijn eigen band en moest op één doodnormale avond optreden in Café Wha in New York. Zijn band Jimi James and the Blue Flames was op dat moment nog relatief onbekend. De Engelse gitarist Chas Chandler was aanwezig in het café en zag de potentie van Hendrix. Na het optreden vroeg hij of de gitarist belangstelling had om naar Engeland te komen en daar een nieuw avontuur aan te gaan. Jimi Hendrix ging in op het aanbod en vormde in Engeland de band ‘The Jimi Hendrix Experience’. Het bleek het begin van een gouden periode.

Woodstock-festival

In de zomer van 1969 mocht Jimi Hendrix zijn opwachting maken op het Woodstock-festival. Opvallend genoeg kwam de artiest met een nieuwe band optreden, namelijk ‘Gypsy Suns and Rainbows’. Het kwam als een grote verrassing voor alle bezoekers. Zijn optreden op Woodstock staat nog altijd bekend als het beste liveoptreden aller tijden. Wil je zelf ervaren hoe het is om op het podium te staan, speel dan eens dit grappige muziekspelletje.

Hendrix sterft in Londen

Jimi Hendrix stierf uiteindelijk op 18 september 1970 in Londen. De wereldberoemde gitarist werd op zijn hotelkamer gevonden nadat hij een overdosis aan slaappillen had ingenomen. Daarnaast dronk Hendrix op de bewuste avond ook wijn, waardoor de Amerikaan in een coma terecht was gekomen. Hoogstwaarschijnlijk nam Hendrix dezelfde hoeveelheid slaappillen als hij altijd al deed, echter bleken de Engelse slaappillen een stuk sterker dan de Amerikaanse versie. Hendrix werd begraven in Renton, een kleine stad vlakbij zijn geboorteplaats Seattle. Bij de autopsie werd geconcludeerd dat de artiest nooit een verslaving had ontwikkeld voor heroïne, hoewel daar wel geruchten over waren.

Legacy van Jimi Hendrix

Het overlijden van Jimi Hendrix kwam ontzettend hard aan binnen de muziekwereld. Zijn fans en vrijwel iedere muziekliefhebber is de muzikant echter nooit vergeten. Zelfs 50 jaar na zijn dood kom je de gitarist en zanger nog altijd tegen. In 2013 ging de film ‘Jimi: All Is by My Side’ in première tijdens het Toronto International Film Festival. In de loop der jaren zijn er ook tientallen boeken uitgekomen over Hendrix. Enkele bekende titels zijn ‘Jimi Hendrix: The Uncut Story’ en ‘Starting at Zero’. Geloof het of niet, maar je kan zelfs in het online casino meespelen op de Jimi Hendrix gokkast.

Succesvolste albums van Jimi Hendrix

Geen enkel album van Jimi Hendrix kwam ooit op de 1e plaats te staan in de Nederlandse Album Top 100. Zijn album ‘People, hell and angels’ kwam in 2013 wel op de 2e plaats terecht. Andere succesvolle albums van de Amerikaan zijn ‘Valleys of Neptune’ en ‘The cry of love’. In 1970 stond zijn nummer ‘Voodoo Child’ op de 4e plaats in de Single Top 100 in Nederland.