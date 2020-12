Katvanger – So Late So Soon

Het trio Katvanger draait al enkele mee in het Nederlandse bluescircuit en nu is onlangs hun debuut-cd ‘So Late So Soon’ verschenen. De band bestaat uit bassist Ruud Fransen, in de zestiger jaren ooit medeoprichter van Livin’ Blues, die naast een maatschappelijke carrière altijd muziek is blijven maken. Eén van de bands waarin hij speelde was Jim Wake & Sleepwalker. De Amerikaanse zanger, harmonicaspeler en gitarist Jim Wake woont al sinds 1992 in Nederland. Katvanger is een soort van spin-off van Jim Wake & Sleepwalker, waar buiten Fransen en Wake ook de uit België afkomstige leadgitarist Jan Vereçki deel van uitmaakt.

Op de debuut-cd ‘So Late So Soon’ staan vijftien nummers, waarvan veertien van Wake en één van Fransen. Waar zij muzikaal in passen zijn ze zelf blijkbaar ook nog niet helemaal uit, gezien de eigen omschrijving op hun website: ‘dubious blues, twisted roots, counterfeit country & western, improbable jazz, and more…’.

Zover dus de beschrijving van hun muzikale stijl. Voor wat betreft de teksten worden zowel maatschappelijke, politieke als persoonlijke onderwerpen aangesneden en dit wordt regelmatig overgoten met een flink ironisch sausje. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn het vlotte ‘Gimme’, de blues ‘You Don’t Have To Worry’ en de door Ruud Fransen geschreven tranentrekker ‘Time Never Mends A Broken Heart’.

Met ‘So Late So Soon’ heeft Katvanger een hele mooie plaat gemaakt met heerlijke rare blues…. enz enz. Een prima album. (7/10) (Eigen productie)