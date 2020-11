Personal Trainer komt naar Vera

Willem Smit, bekend als frontman van Canshaker Pi, wilde zo’n vijf jaar geleden eens in een band met meer dan vier personen spelen, dus bedacht hij Personal Trainer. Dit project is meer een concept dan een echte band, want de line-up ligt alles behalve vast. Samen met vrienden uit Pip Blom, Steve French, Teddy’s Hit en The Homesick maakt hij ongedwongen indierock met meerstemmige praatzang, een megafoon en allerhande percussie.

Personal Trainer is een spontane interactie tussen verschillende muzikanten die op het podium gegooid worden zonder teveel gerepeteerd te hebben. Deze unieke formatie zorgt voor een fijne georganiseerde chaos vol verrassingen en improvisatie.

In mei 2019 brachten ze hun eerste 7-inch ‘The Lazer / Stormchaser Of The Month’ uit op het Sports Team’s label Holm Front, gevolgd door een tweede “Total Total / You Better Start Scrubbing” op Paradiso Vinyl Club in september. Ze vergezelden Pip Blom tijdens hun Europa / UK tour en in mei 2020 brachten ze hun derde 7-inch ‘Edible Plastic / Issue Box / The Industry’ uit op het ons welbekende Subroutine Records.

Ze lijken het gezellig te vinden bij ons en dat is natuurlijk wederzijds. In 2018 stonden ze Downstage en in 2019 traden ze op met vrienden uit Pip Blom waar ze die avond de support van deden. We kijken uit naar hun derde editie!

Personal Trainer staat op woensdag 10 februari 2021 in Vera, Groningen, voor twee shows.