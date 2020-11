Bambara komt terug naar Vera

Echt vrolijk word je er niet van zou je zeggen, maar liefhebbers van duistere, grimmige postpunk kun je bijna niet blijer maken dan met een band als Bambara.

Naast de ingrediƫnten van het vaste postpunkrecept voegt Bambara er het narratieve van Nick Cave, het onheilspellende van Swans en het duistere van Daughters aan toe. Alles bij elkaar zorgt voor een naar maar toch fijn uniek mengsel.

De Amerikaanse band werd in 2009 in Brooklyn opgericht door tweeling Reid & Blaze Bateh (zanger/gitarist en drummer) met jeugdvriend William Brookshire op bas en kwamen in 2013 met hun debuutalbum Dreamviolence.

Na twee albums die meer richting noise gingen, verraste Bambara in 2018 met het excellente Shadow on Everything, waarvan de titel de lading dekt. Op het album Stray die februari dit jaar uit kwam verandert de formule niet, maar wordt de sound wel verfijnd.

In 2018 stond Bambara voor het eerst in VERA. Ze wonnen toen de Poll voor het beste Downstage Extra optreden en mogen zich nu in de Grote Zaal bewijzen! Bambara komt op woensdag 30 juni 2021 naar Vera in Groningen.