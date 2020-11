Kayhan Kalhor & Rembrandt Frerichs Trio naar De Oosterpoort

Kayhan Kalhor, de wereldberoemde Iraanse maestro van de kemenche, komt op dinsdag 2 februari met het Rembrandt Frerichs Trio naar De Oosterpoort Groningen. Een concert om naar uit te kijken, want de samenwerking tussen de tovenaar op de Perzische knieviool en het op een uniek instrumentarium spelende jazztrio is een wereldwijd succes.

Kalhor werkte samen met musici uit alle windstreken, zoals de Indiase sitarster Shujaat Khan, de Malinese koravirtuoos Toumani Diabaté, de Chinees-Amerikaanse topcellist Yo-Yo Ma en het New York Philharmonic. Sinds 2013 staat de Iraniër regelmatig met het Rembrandt Frerichs Trio op het podium. Zo waren er ijzersterke optredens op festivals als North Sea Jazz en Crossing Border.

Over de samenwerking zegt Kalhor: “Je kunt het niet categoriseren, het is geen jazz, het is geen klassieke muziek, het is gewoon iets dat we doen met onze instrumenten en waar improvisatie de sleutel is.” In 2019 verscheen het internationaal lovend ontvangen debuutalbum ‘It’s Still Autumn’.

Kayhan Kalhor & Rembrandt Frerichs Trio komt op dinsdag 2 februari naar De Oosterpoort in Groningen.