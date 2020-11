Heaven Shall Burn & Trivium naar 013

Op deze avond zal de grond van onze Main beven door deze ijzersterke package. Gezegend met een set agressieve riffs om U tegen te zeggen, geldt Heaven Shall Burn al jaren als een van de beste, strakste en meest geëngageerde metalcore-groepen uit Europa. En dat mag ook wel. Met 20 jaar en 10 albums op de teller is de band niet meer weg te denken uit de scene. Afgelopen jaar zag hun laatste album ‘Of Truth and Sacrifice’ het licht en vanavond brengen deze Duitsers hun helse kabaal gelukkig weer naar onze Main.

En deze package wordt alleen maar beter. Sinds hun debuutalbum ‘Ascendancy’ staat Trivium garant voor mix van thrash metal en metalcore met keiharde (maar echt!) riffs. Na hun uitverkochte show in 2017 keert de band terug naar Tilburg met hun album ‘What The Dead Men Say’. Natuurlijk staat ook dit album vol met met extreem effectieve melodische metal, aangedikt met thrash-invloeden en de clean vocals van Matt Heafy. De band is ondertussen kind aan huis bij 013 en bezoekers van vorige shows weten wat ze te wachten staat: riffs riffs riffs!

Deze avond wordt compleet gemaakt door de progressieve metal band TesseracT en de Amerikaanse deathcore band Fit For An Autopsy. Heaven Shall Burn & Trivium komen op 2 december 2021 naar 013.