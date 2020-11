Arch Enemy komt naar Mainstage Den Bosch

De melodische death metal machine Arch Enemy keert terug! Na twee headline shows op Dynamo Metalfest en een uitverkochte show in de 013 in 2018, is nu Mainstage Den Bosch aan de beurt. De Zweden onder leiding van meestergitarist Michael Amott staan al meer dan 20 jaar garant voor loodzware death metal anthems, ingekleurd met meezingbare solo’s en ijzersterke hooks.

De dubbele gitaarpartijen zijn altijd een groot deel van Arch Enemy’s geluid geweest en met de komst van de legendarische gitarist Jeff Loomis, voorheen van Nevermore, vierde de band een muzikale triomf. Frontvrouw Alissa White-Gluz heeft zich sinds ‘War Eternal’ (2014) bewezen als iemand die niet onderdoet voor haar voorgangers. Haar krachtige identiteit en buitengewone vocalen ontladen zich in epische shows. Arch Enemy heeft zich allang gevestigd als een vaste waarde in de wereldwijde metal scene en als vaandeldragers van de heavy metal code.

En Arch Enemy komt niet alleen. Voor het concert in Den Bosch nemen ze Behemot, Carcass en Unto Others mee. De Poolse metalband Behemoth heeft met hun compromisloze extreme metal de afgelopen 27 jaar de grenzen van black metal en ketterij verlegd, zowel in hun thuisland als in de rest van de wereld. Ze hebben die passie gekanaliseerd op het album ‘I Loved You At Your Darkest’ (2018). Deze zwartgeblakerde death metal plaat weet te imponeren door zijn venijnige riffs, verpletterende drums en liturgische koren die doen denken aan klassieke horrorfilms.

In 2019 speelde de band al een uitverkochte show in Ronda, Utrecht. In Mainstage Den Bosch verwachten we minstens ook zo’n bombastische metal show. Zoals Nergal zelf zegt: “Hoewel onze oorsprong black metal is, is Behemoth iets groters.”

Carcass wordt beschouwd als de belangrijkste inspiratiebron en muzikale basis voor de meeste deathgrind / death metal bands maar ook als een van de grondleggers van melodieuze death metal toen de band evolueerde naar dat geluid begin jaren ’90. Platen zoals ‘Necroticism – Descanting the Insalubrious’ of ‘Heartwork’, zijn klassiekers in het genre en hebben het gezicht van extreme metal voor altijd veranderd.

In 1996 werd de groep opgeheven, om vervolgens in 2007 te herrijzen. De band trakteerde Dynamo Metalfest in 2019 op een ziekelijk vette show. Opnieuw gemotiveerd begonnen oprichters Bill Steer en Jeff Walker te schrijven aan een nieuwe plaat vol met chirurgische metal voor 2021. In oktober is het tijd om Den Bosch onder het mes te nemen!

De Amerikaanse band Unto Others (voorheen Idle Hands) combineert een perfecte en zeker unieke mix van gothic rock uit de jaren 80 (denk aan Sisters of Mercy of Siouxsie and the Banshees) en traditionele metal uit de jaren 80 (zoals Queensrÿche of Mercyful Fate). Hierdoor hebben ze de tag [gothic metal]gekregen en hoewel dit niet per se verkeerd hoeft te zijn, is het een beetje misleidend. Ondanks dat er invloeden aanwezig zijn van de hoogtijdagen van gothic metal uit de jaren 90, zul je zeker geen band horen die klinkt als een Type O Negative of Paradise Lost-kloon en dat is precies één van de redenen waarom deze band zo uniek is.