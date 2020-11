Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Massive Attack.

Massive Attack uit Bristol breekt in 1991 door met hun nummer 1 hit ‘Unfinished Sympathy’, afkomstig van het baanbrekende album ‘Blue Lines’. Een nieuwe sound is hiermee geboren. Hiphop zonder rap maar met soulvolle vocalen en invloeden uit reggae, dub en house. In de jaren die volgen zijn er lange perioden van stiltes en spontane releases. In 1998 komt de band met een derde studioalbum ‘Mezzanine’ en scoort weer een enorme hit met het nummer ‘Teardrop’. Het laatste (vijfde) studio album ‘Heligoland’ dateert inmiddels uit 2010.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Massive Attack Live @ Melt Music Festival, Germany (2010).