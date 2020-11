We werden verrast met de eerste plaat van Cindy-Louise, ‘Humanity’. De 25-jarige Cindy-Louise is een zangeres en songwriter die afkomstig is uit het prachtige Zuid-Afrika, maar nu woonachtig is in Nederland.

Het album begint lekker met ‘Stay A While’. Een nummer dat goed blijft hangen meteen. Cindy-Louise combineert de vele nieuwe muzikale invloeden die Europa te bieden heeft, met haar Afrikaanse erfgoed. Oorspronkelijk studeerde de zangeres opera en jazz, maar de zangeres kwam na verloop van tijd uit bij wat ze zelf noemt, een eigen soort indierockstijl, hoewel haar oude stijlen nog duidelijk in de muziek verweven zitten.

‘Humanity’ is een goed album van Cindy-Louise. Daar zijn we nu al wel van overtuigd. Het beste nummer van het album is ‘The Mask’, de single van het album. Het heeft een lekkere flow en blijft goed hangen. ‘Humanity‘ is een album dat gelukkig meer moois bevat. Zeker haar opera-studie blijkt uit haar zuivere heldere stem, die met regelmaat doet denken aan de betere rockzangeressen uit de Symfonische Rock bands die op het moment hoogtij vieren.

‘Where Have All The People Gone’ zou je wellicht niet verwachten op het album. Het nummer lijkt op iets waarin ze zelfs wat richting de stijl van Kovacs, Nona of Amy Winehouse trekt. En dat geeft toch haar klasse wel aan. Een nummer dat je niet snel vergeet. Het maakt het album net iets verrassender. Nog verrassender dan het album al was. En dat is positief bedoeld.

Ook verrassend is ‘We Have The Power’, waarbij we toch even denken aan ‘Somewhere Over The Rainbow’, in de versie van Israel “IZ” Kamakawiwoʻole. Let wel, in de richting van, maar zeker niet minder goed. Het verrast iets en waren er teveel nummers opgenomen, had ze het nummer beter achterwege kunnen laten voor een volgend album. Maar ‘Humanity’ is gewoon een album met overwegend gewoon heerlijke tracks. Cindy-Louise bewijst hiermee gewoon duidelijk een topalbum af te kunnen leveren.

Cindy-Louise laat horen duidelijk in het hier en nu te zitten. Met onder andere nummers als ‘Where Have All The People Gone’, ‘The Mask’ en ‘Scream’ is ‘Humanity’ iets moois geworden. Voor een debuut is het zeer zeker geslaagd. Een album om vaker te draaien. (7/10) (Eigen productie)