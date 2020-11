30 november, de verjaardag van Bart Peeters

30 november 1959 werd in het Vlaamse Mortsel de latere zanger, drummer, gitarist, presentator en acteur Bart Peeters geboren. Bart is al sinds 1972 een vaste tv-persoonlijkheid, maar in Nederland brak hij pas echt door in 1989 met The Radio’s en de hit die nog regelmatig voorbij komt: ‘I’m into folk’. Met The Radio’s scoorde hij ook hits als ‘Teardrops’ en natuurlijk het geliefde ‘She goes nana’. Sinds 1994 bestaan The Radio’s niet meer en is Bart Peeters solo een begenadigd artiest. Ook zat hij nog enige tijd in The Clement Peerens Explosition (CPX), dat in Nederland niet echt hits heeft gehad, maar in België wereldfaam geniet.

Bart Peeters als d’n Vettige Swa

Als d’n Vettige Swa drumde hij op hits als ‘Dikke Lu’ en ‘Foorwijf’. Ook ‘Boecht van Dunaldy’ is een klassieker van de CPX. De laatste EP waarop Peeters meespeelde bij de band was ‘De Wraak van Moeder Fazant op Gescheiden Vrouwen met een Rotsmoel’ uit 2000. Qua TV-werk zijn ‘Lalala Live’, ‘Het Peulengaleis’, ‘Hoe?Zo!’ en ‘Mag ik u kussen’ zijn hoogtepunten.