Holland Baroque meets Rhiannon Giddens and Francesco Turrisi in De Oosterpoort

Gewapend met haar banjo en verpletterende stem voorziet de uit North Carolina afkomstige Rhiannon Giddens oude volksverhalen en countryklassiekers van nieuw elan. Op dinsdag 9 februari komt ze met de Italiaanse multi-instrumentalist Francesco Turrisi en de musici van Holland Baroque naar De Oosterpoort Groningen.

Giddens is bekend als lid van Carolina Chocolate Drops, de traditionele country- en bluegrassformatie die zij oprichtte met onder anderen gitarist Dom Flemons. Ook solo is Giddens echter succesvol. Op haar debuut Tomorrow Is My Turn uit 2015 geeft ze op fantastische wijze een draai aan de in gospel, jazz, blues, folk en country gedrenkte liedjes van onder anderen Sister Rosetta Tharpe, Nina Simone, Patsy Cline en Dolly Parton.

In 2019 verscheen There Is No Other, waarop ze samen met de Italiaanse multi-instrumentalist Francesco Turrisi sobere, maar sfeervolle en spannende bewerkingen van country traditionals laat horen. Krachtige en ijzersterke liedjes over afkomst en toekomst, waarin Giddens haar voorouders in het zuiden van de VS opnieuw stem geeft.