Kelsie Kimberlin opent mensen de ogen op ‘Lobotomy’

De 21-jarige Oekraïens-Amerikaanse zangeres Kelsie Kimberlin heeft veel bijval gekregen sinds de release van haar single ‘Lobotomy’. Het nummer en de video zijn in Kiev gefilmd en geproduceerd door de bekende filmregisseur en componist Sergey Krutsenko, die krachtige symboliek gebruikt om het thema van het nummer weer te geven. De boodschap dat mensen moeten stoppen blindelings leiders te volgen die hen pijn hebben gedaan. Het nummer kwam in juni uit in de Verenigde Staten en is nu uit in Europa.

Kelsie is haar hele leven met muziek bezig geweest, te beginnen met kinderkoren. Op haar achtste won ze de Best Creative Nation-prijs in Amerika en begon ze op haar twaalfde met studio-opnames. Toen ze 13 was, bracht ze haar eerste online video uit en tegen haar 15e verjaardag had ze meer dan een miljoen views op YouTube. Ze heeft duizenden uren in de studio doorgebracht met het opnemen van meer dan 100 eigen nummers en heeft veel te vertellen over het leven, de liefde en onze planeet.

“De wereld maakt op dit moment een grote transitie door, waarin mensen meer dan ooit met elkaar verbonden zijn”, aldus Kelsie, “maar velen zijn nog steeds gebonden aan het juk van dienstbaarheid en gedachteloosheid. In ‘Lobotomie’ vraag ik mensen om wakker te worden uit hun verdoving, zodat ze de fundamentele menselijke waardigheid en menselijkheid kunnen bereiken.” Die boodschap wordt duidelijk in de clip, waarin men kijkt met een lege donkere volgzame blik.

“Veel van de nummers op mijn aanstaande album hebben een rode draad over het onrecht en de onderdrukking die mensen in het leven ervaren”, vervolgt de zangeres, “Het gaat over hun uiteindelijke realisatie en rebellie. De geschiedenis herhaalt zich en we gaan nu een periode van ontwaken en verlichting binnen, vergelijkbaar met de jaren zestig. Mijn muziek concentreert zich op deze verandering op een zeer emotionele, krachtige en onderhoudende manier.” Kelsie zal met vaste regelmaat haar nieuwe nummers uitbrengen, met een volledig album in 2021, waarop waarschijnlijk ook ‘Lobotomy’ terecht gaat komen.