29 november, de verjaardag van Jonathan Knight

De Amerikaanse zanger/danser was jarenlang lid van de immens populaire boyband New Kids On The Block. Dit jongensgroepje bestaat nog steeds uit de broers Jonathan en Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg en Danny Wood. Voormalig bandlid Mark Wahlberg voelde er in 2008 niets voor om weer mee te doen aan de reünie.

Jonathan Knight is één van de weinige artiesten die openlijk uit de kast is gekomen. Zijn toenmalige vriendin Tiffany, de zangeres uit de jaren ’80, heeft een paar jaar geleden in een interview openbaar gemaakt dat hij homoseksueel is. Jonathan Knight is vandaag 52 jaar geworden.

fotobron: fanpop.com