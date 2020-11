After Four komt met nieuwe single ‘Lose Control’

After Four is het alterego van Tommy de Gheselle, een producer uit Gent, die voornamelijk met hiphop bezig was. Op zijn palmares staan inmiddels samenwerkingen met onder andere Fatih, Losabes, T loc, Van Droogenbroeck en ook de nieuwe modernere versie Van ‘Mijne Vlieger van Walter de Buck die vorig jaar ten gehore werd gebracht op de Korenmarkt in Gent, was onder verantwoordelijkheid van After Four.

Sinds een aantal jaar is After Four ook aan een solo project bezig, waarvan inmiddels onder andere al een officiële remix voor Pepe (‘IWAMU’) is uitgekomen. De nieuwe single uit dit project is een samenwerking met de getalenteerde Jim Cole, welk nummer er een is voor alle fanaten van sounds uit de jaren 80 en de disco vibe daar omheen. Natuurlijk in een heel nieuw jasje gestoken, met een stevige beat er onder.

Als engineer is het nummer onder handen genomen door Joseph Tradd Mcburton, die al eerder achter de knoppen zat bij Dvtch Norris (diens track ‘Blessed’), maar ook al werkte met onder andere Coely. Dit belooft daarmee veel meer voor de toekomst van After Four, die de juiste mensen om zich heen weet te verzamelen. ‘Lose Control’ is nu uit.