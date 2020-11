Als je een nieuw album te recenseren krijgt, is het altijd een vraag wat het wordt. Dit weekend kregen we het nieuwe album van de Franse producer Man in a Van, ‘Last Forever’. ‘Last Forever’ is een heerlijk en energiek trance-album geworden. Het album begint al meteen goed met ‘Last Forever’, de titeltrack van het album; Een sterke opener met een boodschap. Het nummer is een klassiek intro met de stem van de Canadese milieu activiste Severn Cullis Suzuki, die een inspirerende toespraak houdt over de aarde, tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazilië. Een sterk en krachtige intro. Laten we hopen dat de rest van het album net zo sterk is.

Man in a Van is het muzikale alterego van de 37-jarige Franse DJ/producer Antoine Guernier. Door de lockdown gaf de muzikant zijn baan als bankier op en stapte over naar een full time job als producer van (progressieve-) trance; Het genre dat hij zo rond de millenniumwisseling al had omarmd en sindsdien al in produceerde.

‘Last Forever’ is een goed album, daar mogen we duidelijk over zijn. Het beste nummer van het album is naast de titeltrack, het nummer ‘Baji’. Een lekkere track, die het wellicht goed zou doen in de hitlijsten of in de clubs. Maar ‘Last Forever’ heeft nog wel enkele nummers die het beluisteren waard zijn.

‘Pinguinus’ is zo’n nummer. Het nummer lijkt op diepe trance, die halverwege een verfrissend gezang in zich heeft, dat doet denken aan bands als ERA of Adiemus. En dat blijft wel hangen. Het maakt het album net een beetje anders. Maar eigenlijk heeft de producer dat niet eens nodig, want Man in a Van weet waar hij mee bezig is.

Is er dan echt niets negatiefs op te noemen? Als je een iets minder nummer zou moeten opnoemen zou je kunnen denken aan ‘Dodo’, dat vergeleken met de rest wat eentonig begint. Niet echt slecht te noemen, maar net iets minder dan de rest. Had het nummer beter achterwege gelaten kunnen worden? Nee, dat is ook weer niet nodig. ‘Last Forever’ is gewoon zo sterk dat een minder nummer niet eens meteen slecht hoeft te zijn. De Fransman levert hier gewoon een lekker album af.

Man in a Van levert op ‘Last Forever’ kwaliteit. Met topnummers als ‘Last Forever’, ‘Pinguinus’, ‘Baji’ en het hypnotiserende ‘Quagga’ geeft de producer ons iets moois voor 2020. Of het een album is dat zal blijven, zal moeten blijken. Het is wel een plaat die we vaker zullen gaan opzetten. (8/10) (Eigen productie)