Fridolijn geeft ruimte aan donkere kant op haar nieuwe EP ‘Chapter Two’

De nieuwe EP van Fridolijn ‘Chapter Two’ is onlangs uit gekomen. Deze omvat een nieuwe collectie van drie tracks die onderdeel uitmaken van een groter verhaal dat Fridolijn in hoofdstukken deelt met haar luisteraars. ‘Chapter Two’ komt is het vervolg op ‘Chapter One’ wat deze zomer uitkwam.

‘Chapter Two’, geproduceerd door Fridolijn zelf en producer Lieuwe Roonder is een donker hoofdstuk, waarin synths een hoofdrol spelen en waarin hoop plaatsmaakt voor ironie en ontgoocheling.

Fridolijn legt uit: “Sommige relaties zijn gebouwd op drijfzand. Zolang je mooi weer speelt lijkt alles stabiel, maar zodra je gaat duwen en trekken aan die liefde om jezelf gehoord en gezien te voelen zak je steeds verder weg. Dat unheimische gevoel van in beweging willen komen en daarmee tegelijk het einde van de relatie dichterbij brengen heeft in ‘Chapter Two’ de overhand.”

De eerste single ‘If Your Heart Were A City’ gaat over de behoefte om de wegen van iemands hart in kaart te brengen. De tweede track ‘Once More’ gaat over je kop in het zand steken tegen beter weten in: “Kiss me once more, before sunrise washes all my doubts ashore”. Op afsluiter ‘Forever Maybe’ is frustratie te horen over iemands eeuwige behoudendheid, waar jij jezelf al helemaal gegeven hebt.

Fridolijn speelde op internationale podia en festivals als Billboard Live in Tokyo & Osaka en North Sea Jazz Festival. De release van haar eerste solo album ‘Catching Currents’ (2015) leidde tot meer dan 2 miljoen streams op Spotify en optredens in Engeland en in het Concertgebouw Amsterdam. Onder andere DWDD, 3FM, Parool, NRC, Trouw, Jazzism en Metro besteedden aandacht aan de muziek van Fridolijn.

‘Chapter Two’ is op 27 november 2020 uit gekomen. Op 11 december brengt Fridolijn de release live ten gehore met haar band, via een livestream concert op For The Love of Ears.