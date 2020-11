Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Avicii.

Avicii’s grote doorbraak ontstond eind maart 2012 op het Ultra Music Festival in Miami. Daar kwamen plotseling een banjospeler en soulzanger Aloe Blacc het podium op. Samen speelden ze de eerste keer ‘Wake Me Up’ live. De rest is inmiddels geschiedenis. ‘Wake Me Up’ stond in Nederland elf weken onafgebroken op de eerste plaats van de Top 40 en werd uiteindelijk de best verkochte single van 2013.

Hij werkte verder samen met o.a. Nicky Romero, Wyclef Jean, Lenny Kravtiz, Nile Rodgers, Adam Lambert en Robbie Williams. Ook schreef en produceerde hij mee aan de hit ‘A Sky Full of Stars’ van Coldplay. In 2016 stopte hij abrupt met optredens en tournees. Op 20 april 2018 maakte het management van de dj bekend dat Tim Bergling, Avicii’s echte naam, op 28-jarige leeftijd was overleden in de Omaanse stad Masqat.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Avicii live @ Rock in Rio, Lisboa (2016).