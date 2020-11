Duncan Laurence brengt nieuwe versie uit van ‘Arcade’ met Fletcher

Een onverwachte en langdurige opleving van ‘Arcade’, waarbij het winnende Songfestivalliedje van 2019 een tweede leven heeft gekregen, pakt voor Duncan Laurence erg succesvol uit. Zo goed zelfs, dat hij nu een nieuwe versie van zijn wereldwijde hit heeft kunnen maken met de Amerikaanse popzangeres Fletcher. Net als Duncan is Fletcher verhalenverteller en verwerkt ze ervaringen uit haar eigen leven in haar muziek. Zo ook op haar in september uitgekomen EP ‘THE S(EX) TAPES’.

Duncan kijkt met plezier terug op de samenwerking: “Ik vind het superbijzonder dat ‘Arcade’ zo’n mooie reis heeft afgelegd en het nu een nieuw station bereikt door de samenwerking met Fletcher. Het was te gek om in deze tijden van quarantaine toch een duet op afstand op te kunnen nemen. Ik ben trots op het resultaat”.

Doordat gebruikers van TikTok het nummer in hun verhalen verwerken, stijgt ‘Arcade’ weer in de hitlijsten. Inmiddels is het meer dan 300 miljoen keer gestreamd en lijkt het einde voor ‘Arcade’ nog lang niet in zicht. De aangepaste versie van het nummer is niet terug te vinden op zijn debuutalbum ‘Small Town Boy’, maar is wel hieronder te beluisteren.