The Dashboard Danglers tweemaal naar Patronaat

The Dashboard Danglers gaan lekker. Een eigen theatertournee in seizoen ’20-’21, een radiohit met hun eerste single ‘Simple as that’ en nu ook een speciale Kerstshow! Op 2e Kerstdag, zaterdag 26 december 2020 kun jij daar bij zijn. Live of vanuit jouw huiskamer, want het concert wordt ook gestreamd.

The Dashboard Danglers schreven een eigen kerstsong “Ding-dong (Xmas bells are danglin’)” en maakten een speciale Kerstshow waarin hun eigen werk wordt afgewisseld met bekende passende (Kerst) songs. Dat belooft een fijne middag te worden in Patronaat in Haarlem met o.a. kerstduetten van Kenny Rogers, Dolly Parton, Chis Rea, Dana, Elvis en van….The Dashboard Danglers zelf!

Zanger en bassist Jaco van der Steen slaat samen met zijn gloednieuwe band ‘The Dashboard Danglers’ een nieuwe weg in. Na 14 succesvolle jaren bij de Dutch Eagles, is het tijd om eigen werk uit te brengen, in samenwerking met Boudewijn de Groot. Na het door Buma Awards genomineerde meest succesvolle popalbum ‘Even weg’, wat Jaco produceerde en componeerde samen met Boudewijn, gingen zij verder met muziek voor The Dashboard Danglers: een 5 koppige band, met rasmuzikanten Léon Klaasse (drums/ vocals), Martin Bakker, (bas/ vocals) Marcel de Groot (gitaar/ vocals), Rebecca Bakker (vocals) en Jaco van der Steen (vocals/gitaar). Country en Americana van de Dutch Westcoast.

The Dashboard Danglers staan tweemaal in Patronaat Haarlem, op 26 december.