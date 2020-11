Rilan & The Bombardiers voor twee shows naar Patronaat Haarlem

Rilan & The Bombardiers vieren 3de kerstdag in hometown Haarlem in Patronaat! Om dit memorabele jaar passend af te sluiten zullen zij in een intieme setting spelen zoals je ze niet eerder in de zalen hebt gezien of gehoord. De afgelopen 3 jaar hebben Rilan & The Bombardiers hun debuutalbum uitgebracht, door Europa gespeeld en is hun muziek gebruikt voor meerdere wereldwijde series en films waaronder Shooter (Netflix). Momenteel zijn ze hun 2de studio album aan het afronden, te verschijnen in 2021.

Genoeg reden dus voor een feestje en waar beter dan in hun eigen hometown Haarlem.

“We hebben jullie enorm gemist en kunnen niet wachten om iedereen te zien en samen dit jaar feestelijk af te sluiten. Derde kerstdag lets go!!!”

Rilan & The Bombardiers komen op 27 december voor twee shows in Patronaat Haarlem.