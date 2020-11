Dreampopformatie Yumi Zouma begon als een langeafstandsproject tussen online vrienden uit Auckland, New York en Parijs. Die grenzeloze energie resulteerde vier jaar geleden in een indrukwekkende eerste EP en onder andere een tournee met Lorde.

Hun nieuwste album ‘Truth or Consequences’ staat vol nieuwe, upbeat synthpopsongs die je slechtste dag nog beter maken. Komende zomer check je ze in intieme setting in ons land, don’t miss out!

Op 30 september staan ze in de Melkweg in Amsterdam.