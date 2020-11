Michelle David & The Gospel Sessions is een echte live-sensatie. De Amerikaanse frontvrouw maakt van elke show een waar soul-spektakel, bovendien bestaan The Gospel Sessions uit topmusici, met leden van onder meer Lefties Soul Connection en Beans & Fatback. Vanavond komen ze met een speciale kerstshow naar onze kleine zaal voor twee intieme shows voor slechts 30 mensen op 18 december.