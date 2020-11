London Calling gaat in 2021 hoe dan ook door. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei staat Paradiso weer twee dagen lang in het teken van opkomende en veelbelovende bands en artiesten en daarbij is er ook publiek welkom. Om die reden wordt er gewerkt met tijdslots, zodat er zoveel mogelijk bezoekers bij London Calling aanwezig kunnen zijn. De namen van de line-up worden later bekend, maar de invulling van de tijdslots blijft geheim.

Tijdens deze nieuwe vorm van London Calling zijn er op vrijdag 21 mei vier tijdslots en op zaterdag 22 mei vijf tijdslots. Het idee is dat het festival in elke omstandigheid kan plaatsvinden, zolang het op een veilige en verantwoorde manier kan. De vorm wordt dan ook aangepast naar de coronamaatregelen die op dat moment wel of niet gelden. Ziet het ernaar uit dat er in mei 2021 misschien weer meer mensen mogen samenkomen in concertzalen? Dan kunnen we extra tickets beschikbaar stellen en tijdslots samenvoegen. Bij elke situatie gaan we op zoek naar de best mogelijke uitvoering. Hoe je het ook wendt of keert, London Calling gaat door in 2021.

Geheim

Net als in de voorgaande jaren van London Calling staat het ontdekken van nieuwe acts voorop. Nu misschien wel meer dan ooit; voor de aankomende editie maken we namelijk wel de bands en artiesten van de line-up bekend, maar blijven de programma’s per tijdslot geheim. Zo komen festivalbezoekers er pas in Paradiso achter welk gedeelte van het programma ze gaan meemaken. Ook in deze vorm staat London Calling garant voor nieuwe ontdekkingen en verrassingen.

Tickets en Indiestadpas

Omdat er voor deze editie in nieuwe vorm tickets met een lagere prijs verkocht gaan worden, zijn eerder gekochte reguliere tickets en passe-partouts niet geldig voor London Calling 2021. Iedereen met een ticket voor London Calling 2020 krijgt hierover per mail bericht en kan de gekochte tickets omruilen voor een voucher of restitutie aanvragen. Indiestadpashouders kunnen met hun pas een plek reserveren voor maximaal één tijdslot. Dit is ook mogelijk met de nieuwe Indiestadpas van 2021.

Toegang tot alle tijdslots

Eerder dit jaar werd het God Save London Calling-ticket geïntroduceerd. Hiermee krijgen liefhebbers niet alleen de best mogelijke festivalervaring in één pakket, maar dragen ze ook bij aan het voortbestaan van London Calling en Indiestad. Deze tickets en alle bijbehorende voordelen zijn nu geldig voor de editie van London Calling op 21 en 22 mei 2021, inclusief toegang tot alle tijdslots van het festival. Een heel beperkt aantal God Save London Calling-tickets is vanaf dinsdag 1 december om 10:00 weer verkrijgbaar.