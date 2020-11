ANBU naar de Limburgzaal

ANBU, A Nation By Us, is het collectief uit Venlo dat een eigen wereld creëert waarin zij al hun creativiteit uiten. De groep uit het Zuiden staat bekend om hun vurige tracks met harde beats en lekkere melodie. Het collectief scoorde met hun single ‘Barkie op zak’ miljoenen streams.

De jongens van ANBU hebben een tijdje de focus gelegd op hun solocarrière en waren dus individueel bezig met het ontwikkelen van hun eigen sound, maar nu is ANBU back en sterker dan ooit. Op de laatste tracks ‘YSL’ en ‘Gevallen Soldaat’ is goed te horen hoe het collectief once and for all de krachten samenbundelt. Het energieke karakter van ANBU zien we terug in hun live shows. Als collectief bouwde ze al een feestje op grote podia als Lowlands, WOO HAH!, Mysteryland en vele andere festivals in de Benelux.

ANBU komt op 21 maart naar de Limburgzaal van Theater Heerlen voor een show.