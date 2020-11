Black Chainz brengt hypnotiserende ‘Draya’ uit

Black Chainz is een unieke upcoming rapper uit Ottawa, Canada. Zijn nieuwste track ‘Draya’ is net uit en is uit via 2558416 Records DK. Hierop evolueert hij zijn muziek uit verschillende muzikale stijlen van over de hele wereld. De opkomende rapper is opgekomen in de hedendaagse hiphopscene, en bewapend met zijn uitstekende rijm- en zangvaardigheid biedt hij een dromerige melodieuze groove die vloeiend meegaat met de geweldige vocalen van Black Chainz. De soulvolle rap van het nummer hypnotiseert.