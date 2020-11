Mac Attack terug onder nieuwe naam Queez.

Queez is terug met een oud nummer in een nieuw jasje. De rapper brengt het uit 2016 afkomstige ‘I Salute you’ opnieuw uit, onder zijn nieuwe naam Queez. Voorheen door het leven als Mac Attack, stopte de rapper een tijd met muziek, maar nu hij weer muziek maakt, zit hij in een rebrandingproces naar Queez. Met een dreiging van juridische problemen moest zijn oude naam gebruikt worden om deze track opnieuw uit te brengen.

Geïnspireerd door vrouwen over de hele wereld, gaat het erom dat je waardering en erkenning toont voor de dingen die een goede vrouw doet.