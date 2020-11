Áslaug komt voor twee concerten naar TivoliVredenburg

Voor velen was Áslaug tot een paar maanden geleden onbekend, maar al jaren werkte de IJslands-Nederlandse artiest achter gesloten deuren naar haar debuut toe. Geïnspireerd door artiesten als The Japanese House, HAIM en Lykke Li blendt ze dromerige synth pop met catchy hooks.

Haar debuutsingle ‘Take From Me’ ging hard. Een podiumplek op Eurosonic/Noorderslag in januari kon niet uitblijven, waarna in het voorjaar de release van haar debuut EP (inclusief bijbehorende film) volgde. Momenteel werkt de Utrechtse aan haar tweede EP die in 2021 zal verschijnen.

Er zijn 2 concerten van Áslaug in TivoliVredenburg op 12 december aanstaande, één om 19:45 uur en één om 21:15 uur.