Frank Boeijen geeft 16 shows in Doornroosje

Hoe zou de Nederlandstalige popmuziek eruit zien zonder Frank Boeijen? In een carrière die inmiddels veertig jaar beslaat, heeft hij het genre mede vormgegeven. We kennen de hits allemaal: ‘Zwart Wit’, ‘De Verzoening’, ‘Zeg me dat het niet zo is’ en natuurlijk ‘Kronenburg Park’. Inmiddels solide verankerd in het collectieve geheugen.

Deze bijzondere tijd vraagt om een bijzonder optreden. Frank Boeijen geeft in december maar liefst 16 optredens in Doornroosje. Tijdens deze avonden zal hij, in een unieke, intieme sfeer, zijn publiek een mooie avond bezorgen. Met zijn oude muzikale strijdmakker Ger Hoeijmakers neemt Frank je mee op een muzikale reis door de tijd.

16 shows, in 8 dagen

Frank Boeijen maakt zich klaar voor 16 shows in 8 dagen. Elke dag zijn er twee sessies met beperkte toegang en de nodige voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus. Heb je geen kaartje kunnen bemachtigen of beleef je dit concert liever vanuit je favoriete hoekje op de bank? De show van zondag 27 december om 22.00 uur is te zien via een livestream!

Data:

Zaterdag 12 december // 19:45 uur

Zaterdag 12 december // 22:00 uur

Zondag 13 december // 19:45 uur

Zondag 13 december // 22:00 uur

Zondag 20 december // 19:45 uur

Zondag 20 december // 22:00 uur

Maandag 21 december // 19:45 uur

Maandag 21 december // 22:00 uur

Dinsdag 22 december // 19:45 uur

Dinsdag 22 december // 22:00 uur

Zondag 27 december // 19:45 uur

Zondag 27 december // 22:00 uur

Maandag 28 december // 19:45 uur

Maandag 28 december // 22:00 uur

Dinsdag 29 december // 19:45 uur

Dinsdag 29 december // 22:00 uur