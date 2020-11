Personal Trainer komt voor twee shows naar Doornroosje

Personal Trainer is een rockcollectief rond singer-songwriter Willem Smit. Live hebben ze een steeds wisselende line-up met leden van bands als Canshaker Pi, Pip Blom, Bull, Steve French, The Klittens, Home Counties en nog veel meer. Personal Trainer balanceert tussen een spontane en leuke interactie tussen muzikanten die samen op een podium worden gegooid zonder al te veel te hebben gerepeteerd, en het spelen van goed gecomponeerde catchy en luidruchtige popsongs met een rock attitude. Ze werden beschreven als “een manisch indierockorkest dat de eigenzinnige geesten van Car Seat Headrest, Silver Jews, The Fall en LCD Soundsystem aanboort, met Smit in de rol van iedereen die dichter en spreekstalmeester is” en “Perfect georganiseerde chaos”.

On record is Personal Trainer een samenwerking tussen Willem Smit, die de meeste muziek thuis opneemt en schrijft, en producer Casper van der Lans (verantwoordelijk voor o.a. de productie van The Homesick’s The Big Exercise, Petersburg’s Show), die Willem helpt de producties te verfijnen en te mixen. Eerder dit jaar ging de band met Pip Blom op hun Europa/UK tournee en binnenkort volgt hun debuut-EP.

Twee shows van Personal Trainer op 13 februari ni Doornroosje, te weten:

Show 1 – 20:00

Show 2 – 22:00