Anne-Fay komt naar Doornroosje

Zangeres Anne-Fay reisde de diaspora van haar familie af langs Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana om muziek te maken over haar roots. Een fysieke en mentale reis die sterk beïnvloed is door de transatlantische slavenhandel. Anne-Fay is een gemixte vrouw met een witte huid en een zwarte moeder. Hoe verhoud je je tot de huidige maatschappij, culturele toe-eigening en het koloniale verleden van Nederland als je zwarte roots hebt maar ook wit privilege? Hierover verschijnt begin volgend jaar haar album Reaspora.

Deze albumnaam is afgeleid van het woord ‘diaspora’, wat verspreiding van een volk over delen van de wereld betekent. De verspreiding van tot slaaf gemaakten zorgde ervoor dat Afrikaanse muziekstijlen van grote invloed zijn geweest op muziekstromingen als de Surinaamse volksmuziek Kawina, het Antilliaanse Tambú maar ook soul en hiphop uit Amerika. Tijdens de reizen die ze samen met haar broer Felix Kops (met wie zij samen Cookachoo vormde) maakte, werkte ze in de verschillende landen met producers om de juiste mix van stijlen voor haaralbum te vinden.

De teksten van Reaspora variëren van zacht poëtisch tot hard en direct. Geïnspireerd door de koloniale geschiedenis en slavernij, maar ook door belevenissen in een recenter verleden. De nieuwe Reaspora live show combineert muziek, zang én dans met film.

Anne-Fay komt op 30 januari in Doornroosje.