Extra show Leechfeast in Doornroosje

Sluipende pulserende pijngolven, kwelling, dood en langzame verstikking zijn de woorden die opkomen bij het beluisteren van de meest recente EP getiteld ‘Village Creep’ van de Sloveens-Nederlandse band Leechfeast. Wat een duisternis straalt er af van deze magistrale EP. Het is bijna voelbaar.

De trage doom en sludge gaat door merg en been. De prachtige cleane zware zang draagt bij aan de melancholische inktzwarte sfeer die de nummers uitademen. En toch klinkt het allemaal niet té zwaar, er blijft ruimte voor wat lucht. Live is de band al net zo intimiderend. De band resideert momenteel in Nijmegen en Leipzig en maakte in 2019 al de nodige indruk tijdens Soulcrusher.

Leechfeast komt op 9 januari met een tweede sho in Doornroosje, madat de eerste show inmiddels is uitverkocht.,