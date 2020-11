Yukon Onoma brengt debuutalbum ‘Untill the Northern Light Takes Us’ uit

Yukon Onoma is een nieuw ambient project uit Utrecht en wel met een serieuze boodschap. ‘Untill the Northern Light Takes Us’ gaat over de streng christelijke opvoeding van een jongen die zijn tienerjaren doormaakte in een christelijk pastorale leefgemeenschap. Terwijl zijn ouders zich inzette voor het werk van de heer kreeg hijzelf te kampen met depressie en diepe eenzaamheid. Na zijn 23ste zou hij zich losmaken van de gemeenschap en zich tegen het geloof keren.

Hij legt uit: “Steeds meer ben ik gaan inzien hoe dit, door de mens verzonnen fabeltje, anderen onderdrukt en kapot maakt. Kijk naar de kindersoldaten, de rassen haat, het aids probleem, de chaos in deze wereld en vertel mij dat er een liefdevolle vader is die alles in de hand heeft, over mij waakt en het beste met mij voor heeft! Deze verwesterde ideologie ontwaakte in mij een wanhopige afkeer en haat jegens de leugen die ik altijd geloofd heb. Dit heb ik proberen te vertalen naar het project Yukon Onoma.”

“Het is in den diepste een schreeuw om gehoord te worden door degene die ons zou komen redden van al het leed, de wanhoop, de chaos en het misbruik die er in de wereld is. Zo werd het altijd verkondigd. Uiteraard worden wij in de steek gelaten en komt niemand ons redden.”

Vrijwel alle composities zijn opgebouwd uit droning soundscapes, met gitaar effecten, piano-synths, blazers en strijkers. Het resultaat zorgt voor een bezwerend ritmisch landschap waar je je vanaf de eerste tel in verliest. Bij elke vooraf verschenen single is een bezwerende video uitgekomen.

Elke zondagochtend ging hij naar de kerk, iedere woensdagmiddag naar de club en de vrijdagavond werd gespendeerd in het jeugdhonk van de kerk. Inmiddels heeft Yukon Onoma afstand genomen van zijn religie en maakt hij muziek. Hij vertelt: “Nadat ik afstand heb genomen, van alles wat ik kende en waarin mijn identiteit geworteld lag, ben ik mij gaan verdiepen in het satanisme. Niet zozeer om mijn heil ergens anders in te vinden of om mijzelf hierin volledig kwijt te raken, maar puur uit interesse. Voor een christen zijn engelen, demonen, hemel en hel zo realistisch als al het andere wat jij met jouw zintuigen kunt waarnemen. Ik was benieuwd naar de andere kant van de medaille, juist omdat dit voor mij altijd verboden en gevaarlijk terrein was.”

Met het project Yukon Onoma heeft hij dit met veel cynisme vertaald in muziek. Een dikke “F*ck You” naar Jezus en een kleine knipoog naar het satanisme. Met zijn muziek probeert hij te provoceren in de hoop dat mensen voor zichzelf gaan nadenken in plaats van aan te nemen wat een ander beweert.