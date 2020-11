23 november, de verjaardag van Miley Cyrus

Miley Cyrus is 28 jaar geleden geboren als Destiny Hope en is de dochter van countryster Billy Ray Cyrus. Dat Miley’s muzikaliteit een onderdeel van haar jeugd is geweest, blijkt ook wel uit het feit dat niemand minder dan Dolly Parton haar peettante is. Al op 11-jarige leeftijd speelde ze een gastrolletje in de televisieserie ‘Doc’ waarin haar vader de hoofdrol vertolkte. Als ze de leeftijd van 16 bereikt, krijgt ze de hoofdrol in de serie ‘Hannah Montana’ en is dat de start van een ongekende populariteits-status in de Verenigde Staten. In de serie speelde ze een popster waardoor ook de zangeres Miley Cyrus meer bekendheid kreeg.

Miley Cyrus’ doorbraak

Haar eerste album als Miley was nog een samenwerking met haar alter ego in de serie, maar haar tweede album ‘Breakout’ is de definitieve doorbraak als zangeres. Een van de achtergrondzangeressen op dat album is Katy Perry. Inmiddels heeft Miley Cyrus haar brave imago als kinderster van zich afgeworpen.

Recentelijk kondigde de zangeres aan dat op vrijdag 27 november 2020 haar zevende studioalbum ‘Plastic Hearts’ verschijnt. Op het album van de rock-‘n-roll-popster met haar karakteristieke, rauwe stem staan twaalf nieuwe tracks, Mileys zomerhit ‘Midnight Sky’ en haar veelgeprezen live covers van Blondie’s ‘Heart of Glass’ en The Cranberries’ ‘Zombie’.