BLACKPITCH trekt aandacht naar zich toe met ‘Rollcall’

Wellicht het meest experimentele nummer dat je dit jaar zult horen. ‘Rollcall’, van de Duitse kunstenaar BLACKPITCH. De Berlijnse muzikant, nee noem het kunstenaar, Paul Tinsley, die muziek, dans, cinematografie en mode in een totaalproject vangt.

BLACKPITCH weet te overtuigen, te prikkelen, te verlangen, en dat met slecht één nummer, de derde single van BLACKPITCH ‘Rollcall’, dat inmiddels al is voorgegaan door ‘End Effect’ en ‘Divebomb’. En toen we die ook nog gingen terugluisteren, waren we helemaal verkocht. EN met een volgende single op komst, is er genoeg interessants om naar uit te kijken.

‘Rollcall’ verkent modderige wateren van besluitvorming en mening. Keuzes die diep zwart of wit lijken, zijn dat nooit. Niets is ‘besloten’. Niets is ooit 100% duidelijk, er komen altijd wat ‘mixen’ voor. En in deze grijze gebieden gebeurt de magie.

Een diepere kunstzinnige betekenis, die direct laat merken dat we hier te maken hebben met meer dan muziek alleen. Aandachtig kijken en luisteren is dan ook geboden! De artistieke leiding bij de clip lag in handen van Karolina Wyrwal, waarbij het uitdagende kostuur van Zofia Jakubiec werd gedragen door Elizaveta Polyakowa. Een totaalplaatje!