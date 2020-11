Katy Perry werkt samen met Tiësto en Aitana aan ‘Resilient’

Hoe ga je om met tegenslagen? Bij de pakken neerzitten is over het algemeen niet de beste optie en dat is dan ook de kern van ‘Resilient’ van Katy Perry. Hoe zwaar je de wind ook tegen hebt, door veerkracht te tonen kom je beter door de storm. Zeker in deze tijd…

Die opbeurende, hoopvolle boodschap van het nummer, dat op haar album ‘Smile’ te vinden is, sloot goed aan bij de visie van een groot colamerk. Speciaal daarvoor heeft Tiësto met de eenentwintigjarige Spaanse zangeres Aitana een remix gemaakt van het nummer, dat vorige week vrijdag voor het eerst is gedraaid op BBC Radio 1.

“To me, this campaign is about growing through challenges. I think the song ‘Resilient’ ties so well into that because being resilient is getting back up after you fall, growing from failure, and getting through that challenge”, zegt Katy over het project, waar ook een speciale videoclip bij is gemaakt. Hierin zijn naast Katy Perry, Tiësto en Aitana, ook mensen te zien die zich niet laten ontmoedigen en veerkrachtig in het leven staan.