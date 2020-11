Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van John Waite.

De rockband The Baby’s – waarmee John Waite een aantal grote hits had zoals ‘Isn’t it time’ (1977), ‘Everytime I think Of You’ (1979) en ‘Piece of the Action’ (1979) – viel in 1981 uit elkaar. Drie jaar later had Waite solo een grote hit te pakken met ‘Missing You’. In 1989 richtte hij Bad English op, ook met deze band was hij succesvol getuige de singles ‘Straight to your heart’ en ‘Time stood still’ (beide van het album ‘Backlash’). Het concert dat wij jullie vandaag aanbieden is opgenomen tijdens Waites No Brakes Tour, dit ter promotie van het gelijknamige album..

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: John Waite live @ the No Brakes Tour (1985).