Dogz of Oz zetten de Toto -standaard voor komend concertseizoen

Al in 2008 kwam het bericht dat de band Toto ermee stopte. De band die op dat moment bestond uit Steve Lukather, David Paich, Mike Porcaro, Simon Phillips, Bobby Kimball en Greg Phillinganes. Later kwam de band toch weer bij elkaar, in steeds wisselende samenstellingen. Vorig jaar, na hun 40ste verjaardagstournee besloot de band er opnieuw mee te stoppen. David Paich, pianist, zanger en componist van het eerste uur, kon om gezondheidsredenen niet meer mee en Lukather liet de fans in oktober 2019 weten dat Toto niet meer bestaat. Hij voegde er echter gelijk aan toe dat ze de fans toch wel weer terug zouden zien …… “one way or another”.

Nu, een jaar later zijn er The Dogz of Oz. Dorothy van de tovenaar van Oz mag haar hondje Toto dan niet meer hebben, maar Steve Lukather en Joseph Williams keren terug met een nieuwe band. Onder de naam Dogz of Oz zal er komend jaar getourd worden. Om de fans te laten weten wat we kunnen verwachten, was er op zaterdagavond de wereldpremière van Dogz van Oz in een online live concert vanuit de SIR Studios, Los Angeles, Californië.

Rond de drieduizend mensen hadden een kaartje gekocht voor deze show. Een teken dat de muziek van Toto nog steeds zeer geliefd is, en een teken dat dit soort cornonaproof live shows misschien toch bestaansrecht aan het opbouwen zijn. Om precies 21.00 uur trapte door band af met ‘Till the End’ van het album ‘Fahrenheit’.

Bassist John Pierce (bekend van Huey Lewis op The News), drummer Robert ‘Sput’ Searight (Ghost-Note, Snarky Puppy) toetsenisten Steve Maggiora (Moms Mabely) en Dominique ‘Xavier’ Taplin (Prince, Ghost-Note) en multi- instrumentalist op zanger Warren Ham vormden van band achter Steve Lukather op Joseph Williams. Deze mannen kunnen duidelijk om een ​​boodschap gestuurd worden. Wat meteen opviel was dat deze band vocaal enorm sterk is. Alle muzikanten zongen en het koorwerk en de backingvocals zijn dan ook de hele show door fenomenaal goed.

De band ging door met de hit ‘Hold the Line’. Anders dan de fans de laatste jaren gewend waren, beperkte de band zich tot de essentie. Ook ‘Hold the Line’ werd grotendeels gespeeld zoals het op het album staat. De ellenlange live versies die we van eerdere tournees kennen bleven bij dit nummer en ook bij de rest van de setlist achterwege. Lukather speelde losjes en misschien wel minder ‘rock’ dan je zou verwachtten, elke noot was raak en als het concert vorderde zag men het speelplezier toenemen.

In ‘Pamela’ kon Taplin zijn virtuositeit op de keys goed laten zien. Joseph Williams was erg goed bij stem, in ook hier weer vielen de retestrakke backingvocals op. Deepcut ‘Kingdom of Desire’ was zaterdagavond de vreemde in de bijt, want misschien wel als enige Toto nummer is het geschreven door een buitenstaander, namelijk Danny Kortchmar. Lukather zette een versnelling bij op de gitaar en liet zien dat hij zijn chops nog steeds goed bijhoudt.

Dominique Taplin ging verder met een piano etude die hij over liet gaan in het intro van wat al altijd een publiekslieveling is geweest tijdens Toto concerten: ‘White Sister’ van het album ‘Hydra’ is misschien wel het hardst rockende nummer uit de Toto catalogus en werd ook nu spectaculair gespeeld. Met ‘You are the Flower’ en ‘I won’t hold you back’ nam de band zelfs wat gas terug. Dat Lukather het laatste nummer niet meer kon zingen zoals het origineel, draagt ​​eigenlijk alleen maar bij aan de doorleefdheid en de betekenis ervan.

Warren Ham bleek naast percussie ook saxofoon en dwarsfluit te kunnen spelen, een mooie in welkome verrijking van het instrumentele palet. ‘Stop Loving You’ en ‘Home of the Brave’ dan, twee echte klassiekers waarbij Warren Ham de zangpartij van Lukather overnam op ‘Home of the Brave’. Lukather speelde door sterren van de hemel en kwam steeds meer in zijn element. En weer moeten er complimenten worden gegeven voor het vocale werk op deze toch niet kinderachtige nummers. Waanzinnig hoe goed dit functioneert met muzikanten die allen kunnen zingen.

Toen drummer ‘Sput’ de wereldberoemde ’Rosanna’ shuffle inzette, voelde je de magie door het tv scherm komen op het moment dat David Paich zich bij zijn oude bandmaten op het podium voegde. Paich zag er fragiel uit en nam plaats achter een keyboard. Samen met zijn broeders Williams en Lukather bracht hij de door hem geschreven klassieker. De piano solo werd vervangen door een verrassend goed werkende saxsolo, en de piano partijen werden overgenomen door Tapin. Toch mooi om Paich, inclusief zijn hoge hoed, op het podium terug te zien.

De band sloot af met een wervelende versie van de Beatles-klassieker ‘With a little help from my friends’. Lukather nam daarop afscheid met de woorden “See you in 21”. En ja, dat andere nummer zullen ze dan ook spelen… Deze Dogz Of Oz gaan zeker veel succes boeken op de festivals en de grote zalen komende zomer, als het weer kan. In februari komen Joseph Williams en Steve Lukather dan ook nog samen, gelijktijdig met een solo-album. Het gaat een mooi 2021 worden…