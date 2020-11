Amy Winehouse boxsets: ‘The Collection’ & ‘The Singles Collection’

Ondanks haar veel te korte carrière heeft Amy Winehouse een verpletterende indruk gemaakt met haar muziek. De zangeres met de soulvolle 60s sound en haar eigenzinnige karakter wist met een paar albums de wereld aan haar voeten te krijgen. Helaas kwam er te vroeg een einde aan haar tumultueuze leven.

Ze overleed op 23 juli 2011 op zevenentwintigjarige leeftijd, maar liet een oeuvre na waar je een leven lang van kan genieten. De 5CD ‘Amy Winehouse | The Collection’ is daarvoor onontbeerlijk. In deze boxset, met daarin haar debuutalbum ‘Frank’ uit 2003, haar meestwerk ‘Back To Black’ uit 2006 en ‘Lioness: Hidden Treasures’, komt haar muzikale oeuvre overzichtelijk samen.

Met de vvorige week verschenen 7″ singles boxset ‘Amy Winehouse – 12×7: The Singles Collection’ haal je haar meest memorabele vinyl singles in huis. Hier zit ook het duet ‘Body & Soul’ bij, dat ze opnam met Tony Bennett en waarvoor het tweetal een Grammy Award in ontvangst mocht nemen.