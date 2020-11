Within Temptation brengt nieuwe single uit

Deze week verscheen de nieuwe single van Within Temptation, ‘The Purge.’ “Door de eeuwen heen zijn mensen altijd op zoek geweest naar manieren om zichzelf te reinigen. Ze zijn altijd op zoek geweest naar… The Purge”, aldus Within Temptation.

“‘The Purge’ draait om zelfreflectie en een zoektocht naar verlossing”, zegt Sharon den Adel. “Niemand komt door het leven zonder littekens te krijgen of deze aan anderen te geven. Er zullen altijd momenten in je leven zijn dat je je keuzes in twijfel trekt. Je begint je te realiseren dat je fouten hebt gemaakt, waardoor je niet alleen jezelf, maar ook anderen schade toebrengt. Deze fouten bekennen, erkennen en accepteren, kan een zeer pijnlijk proces zijn – maar onontkoombaar als de last te zwaar wordt.”

‘Entertain You’: een internationale radiohit

‘The Purge’ is de opvolger van ‘Entertain You’, de eerste song die de officiële aftrap verzorgde van een reeks digitale single releases en alle verwachtingen overtrof. ‘Entertain You’ piekte op #1 van ‘Most Added Songs’ in de Billboard Mainstream Rock Indicator Chart en op #18 in de Billboard Mainstream Rock Indicator Chart in de Verenigde Staten.