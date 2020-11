Sia kondigt nieuw album aan

Op 12 februari 2021 verschijnt Sia’s nieuwe album ‘Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture’. Diezelfde dag verschijnt ook haar film ‘Music’ waar het veertien nummers tellende album een aanvulling op is. Eerder dit jaar bracht Sia al de tracks ‘Together’ en ‘Courage To Change’ uit en sinds deze week is ook de single ‘Hey Boy’ op alle DSP’s te beluisteren.

Sia heeft niet alleen alle songs voor de film ‘Music’ geschreven, ze heeft ook meegeschreven aan het scenario en de regie voor haar rekening genomen. De cast bestaat onder andere uit actrice Kate Hudson, acteur Leslie Odom Jr. en actrice Maddie Ziegler. Zij onderzoeken de kwetsbare banden die ons bij elkaar houden en hoe die kunnen worden versterkt in tijden die gedomineerd worden door grote uitdagingen.

Sia

De Australische Sia begint haar muzikale carrière in de jaren negentig. Haar echte doorbraak beleeft ze wanneer ze naar de VS vertrekt en in 2014 haar zesde album ‘1000 Forms Of Fear’ uitbrengt met daarop onder andere de single ‘Chandelier’. Daarna behaalt ze succes met onder andere de single ‘Cheap Trills’ en het Kerst album ‘Everyday Is Christmas’. Naast haar solo werk, schrijft Sia nummers voor andere artiesten. Zo schreef ze nummers voor Ke$ha, Beyoncé en Rihanna. Ze werkt ook regelt samen met David Guetta, waaronder de recente single ‘Let’s Love’.