Samantha Martin & Delta Sugar – The Reckless One

Samantha Martin en haar 16-koppige band Delta Sugar wonen in Toronto, Canada, maar zouden zo uit Memphis kunnen komen. Na een EP in 2004 volgden voor haar nu vijf cd’s, waarvan drie met haar huidige band.

De eerste met deze formatie, ‘Sending The Nightingale’ in 2015, zorgden voor een goede verkoop, een aantal nominaties en flink wat optredens. De opvolger ‘Run To Me’ uit 2018 is zelfs genomineerd voor een JUNO, de Canadese muziekprijs. De nieuwe cd ‘The Reckless One’ zal zomaar deze lijn kunnen gaan voortzetten.

Op de cd staan twaalf nummers, waarvan elf van de hand van Samantha Martin. Deels alleen, deels al coauteur. De enige cover is Bob Dylans ‘Meet Me In The Morning’. Zoals ik hierboven al schreef zou het gezelschap zo uit Memphis kunnen komen. De bij die stad zo typerende soul- en blues is rijkelijk vertegenwoordigd op de cd. Goede soulvolle zang met dat mooie rafeltje en een stevig ondersteunende band, die met de blazerssectie het soulgevoel weet neer te zetten.

De nummers zijn goed geschreven en gaan ergens over. Zoals de liefde, verlangen, teleurstelling en overwinning. Bijzondere vermelding verdienen volgens mij het funky ‘Love Is All Around’, waarmee de cd begint en die meteen de toon zet, het gospelachtige ‘Better To Have Never’ en de prachtige afsluiter ‘Who Do You’. Wederom een klasse cd van Miss Martin en haar band. (8/10) (Gypsy Soul Records)