Neil Diamond brengt ‘Classic Diamonds’ uit

Geen album vol muzikale pareltjes, maar met blinkende diamanten in dit geval. Met zijn recentelijk verschenen album ‘Classic Diamonds’ heeft de Amerikaanse singer-songwriter Neil Diamond een greep uit zijn werk genomen en samen met het London Symphony Orchestra opnieuw opgenomen.

Bombastische nummers als ‘Beautiful Noise’, ‘Love On The Rocks’, ‘I Am I Said’ en natuurlijk ook zijn magnum opus ‘Sweet Caroline’ krijgen nog meer lading met zo’n geweldig orkest erachter. De opnames van het orkest vonden plaats in de Londense Abbey Road studio’s, wat al als een op zichzelf staand keurmerk voor kwaliteit geldt. Diamond zong de veertien nummers opnieuw in vanuit zijn studio in Los Angeles.