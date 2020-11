Ralph Staples motiverend op ‘Hold up your head’

Ralph Staples is een muziekproducent, Jamaicaans geboren en gevestigd in Toronto, Ontario, Canada. Hij had al op jonge leeftijd de drang om melodieën te maken en liedjes te schrijven. Bijgenaamd Verbaal vanwege zijn natuurlijke manier van spreken. De naam past als gegoten voor deze Jamaicaanse woordsmid.

Volgens hem zou hij sommige ideeën in zijn hoofd net zo duidelijk horen alsof ze op de radio waren en dit kon op elk moment gebeuren, of het nu voor werk of voor ontspanning was.

Hij kon over bijna elk onderwerp schrijven, en ideeën zouden gewoon stromen als een snelle rivier, zpals hij zelf zegt.

Ralph heeft tot nu toe meer dan zestig nummers opgenomen en ze zijn allemaal beschikbaar op alle grote digitale platforms. De natuurlijke songwriter kan soms wel vier nummers per dag schrijven en zegt dat er een achterstand in nummers is die hij nodig heeft om naar het grote publiek te komen. Ralph zegt dat hij bereid is om samen te werken met zangers en / of bands, zolang de ideeën passen Ralph heeft liedjes geproduceerd in verschillende genres, waaronder Reggae, country, soft rock, pop en dancehall.

Hij werkt momenteel aan een Reggae-album met twaalf nummers dat in de zomer van 2021 uitkomt. Het album moet liefhebbersrock bevatten als motiverende en inspirerende liedjes. Zijn huidige release ‘Hold up your head’ is een motiverend reggae-nummer dat vrede, liefde en eenheid bevordert.