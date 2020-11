Stephen DiJoseph zet syndroom om in krachtige performance op ‘GIVE’

Er kan van alles gebeuren als muzikant, componist en filmmaker Stephen DiJoseph een studio binnengaat of het podium betreedt. Of het nu de percussieve grooves van zijn sologitaar en zang zijn, de eigenaardigheid en funk van zijn handelsmerk jazz / klassieke ‘Pianopoetry’, de trance-electronica van zijn ‘Whirld Music Trio’-project of het gemak en de flow van zijn sfeervolle orkestproducties, het is Het valt niet te ontkennen dat DiJoseph een kunstenaar met vele vaardigheden is.

“Het gaat altijd eerst om wat ik voel. Creativiteit en humor staan ​​voor mij centraal bij optreden en muziek maken. Het is wat mij inspireert en op zijn beurt wat ik hoop te inspireren bij anderen.”

– Stephen DiJoseph

Wat DiJoseph ook uniek maakt, is dat hij moet leven met het syndroom van Gilles de la Tourette. “Tourette is voor mij verschenen rond dezelfde tijd als mijn passie voor muziek, rond zijn zesde jaar, dus het is altijd de ‘kunst in het syndroom’ voor mij geweest”, aldus DiJoseph.

Stephen’s autobiografische film ‘A SynapTic Adventure: Tourette’s And Beyond’ heeft de beste opkomende documentaire gewonnen op het filmfestival van Bucks Fever. Daarin vertelt DiJoseph het verhaal van opgroeien in ‘The Dark’, zoals hij uitlegt. Terwijl hij de oorzaak probeert te begrijpen van de vreemde aandrang, bewegingen en dwanghandelingen die zijn kinderjaren vervulden. Voorwaarden, die tot op de dag van vandaag zijn missie om te creëren en te inspireren zowel uitdagen als stimuleren.

Met die passie en het ‘partnerschap’ met Tourette heeft DiJoseph een bekroonde carrière neergezet van vijfentwintig jaar, 9 cd’s uitgebracht, meerdere muziekvideoproducties en talloze live-optredens in de VS en daarbuiten op zijn naam staan. ‘GIVE’ is het debuut van Stephen’s nieuwe album ‘Single Song Series’ waarvan elke 3 tot 4 weken een nieuwe single zal uitkomen.